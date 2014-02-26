جسر غولدن جيت يسجل رقما قياسيا لحالات الانتحار

جسر غولدن جيت بمدينة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا (الجزيرة – أرشيف)

سجل جسر غولدن بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية رقما قياسيا جديدا لحالات الانتحار من فوقه، فقد قالت جماعة مراقبة إن جسر غولدن جيت بريدج سجل رقما قياسيا لحالات الانتحار في 2013 بعد أن قفز من فوقه 46 شخصا ليلقوا حتفهم.

وقالت مؤسسة ذا بريدج ريل فاونديشن التي تسجل وتحصي ضحايا الجسر الممتد بطول 1280 مترا إن العدد الكبير لحالات الانتحار يظهر مدى الحاجة إلى تركيب شبكة أمان بما يصعب على الذين يريدون الانتحار القفز من على الجسر.

وقالت داينا وايتمر عضوة مجلس إدارة المؤسسة أعرف أن شبكة الأمان لن تقام قريبا وهذا هو أكثر شيء إحباطا بشأن هذا الأمر، وأضافت نكره أن نرى المزيد من الأشخاص ينتحرون، هذا ليس صوابا.

ويمتد الطريق فوق الجسر المعلق الذي يبلغ ارتفاعه 67 مترا فوق مدخل خليج سان فرانسيسكو، واعتبر الجسر مؤخرا أحد أبرز الأماكن المفضلة في العالم التي يختارها من يريدون الانتحار علنا، كما أنه أيضا يعد أحد أكثر الأماكن القاتلة لأن فرص نجاة من يقفز من فوق الجسر في العادة شبه منعدمة لارتفاعه الهائل عن سطح الماء.

وأكدت ماري كوري المتحدثة باسم دائرة الطريق السريع والنقل في غولدن جيت عدد المنتحرين من فوق الجسر خلال العام الماضي، وقالت إنه أعلى رقم سنوي سجل منذ عام 2000 على الأقل عندما بدأ التسجيل غير الرسمي لمثل هذه الحالات.

وتابعت كوري أن رجال الشرطة أو أشخاص عاديين تدخلوا لمنع 118 شخصا آخرين من الانتحار بالقفز من فوق الجسر خلال عام 2013.

وأضافت أن إجمالي حالات الانتحار في العام الماضي ارتفعت من 33 حالة خلال عام 2012 إلى 46 حالة عام 2013 وهي بذلك الأعلى والتي نستطيع تأكيدها منذ بناء الجسر في عام 1937.

ووضع المسؤولون خططا لإقامة شبكة أمان على جانبي الجسر لإنقاذ من يقفزون من فوقه، لكن الخطة تعرقلها الحاجة إلى مبلغ 66 مليون دولار اللازم لإقامة الشبكة.

وفي الوقت الراهن يعمل المسؤولون على منع الانتحار عن طريق رجال شرطة مكلفون بذلك ويقومون بدوريات مستخدمين دراجات هوائية.