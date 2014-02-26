بلاكبيري تطرح هاتفين جديدين

في سعيها لعودة قوية إلى السوق كشفت شركة بلاكبيري عن هاتفين جديدن أحدهما ذكي يعمل باللمس رخيص الثمن وآخر تقليدي يعمل بلوحة مفاتيح في إطار محاولتها لوقف نزيف خسائرها واستعادة ثقة العملاء والمستخدمين الحكوميين مرة أخرى.

فقد ساعدت الأنباء التي رافقها الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن إستراتيجية الشركة المتعلقة بخدماتها التجارية في تسجيل سهم بلاكبيري قفزت بلغت أكثر من 9%.

وصنع الهاتف الذكي الجديد (3Z) الذي حدد سعره عند أقل من مائتي دولار في إطار اتفاق شراكة مع (FIH) موبايل وهي الوحدة المسجلة في هونج كونج والتابعة لشركة فوكسكون تكنولوجي التايوانية لصناعة الإلكترونيات.

ويأتي الهاتف "بلاكبيري 3Z" بشاشة لمسية كاملة بقياس خمس بوصات بدقة 960×540 بكسلا، ويعمل بمعالج ثنائي النوى بتردد 1.2 غيغاهيرتز من نوع سنابدراغون 400، كما يضم 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وثمانية غيغابايتات من مساحة التخزين الداخلية، كما يملك كاميرتين خلفيتين بدقة خمسة ميغابكسلات، وأمامية بدقة 1.1 ميغابكسل، وهو يعمل بالإصدار 10.2.1 من نظام التشغيل بلاكبيري.

وقال جون تشين الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة نهاية العام الماضي إن الهاتف الذي يحمل الاسم الكودي جاكرتا سيطرح للبيع في إبريل المقبل في إندونيسيا حيث تكتسب خدمة (BBM) للتراسل من بلاكبيري شعبية كبيرة هناك.

وأضاف في المعرض التجاري للمنتدى السنوي العالمي للهاتف المحمول في برشلونة واصفا الهاتف بأنه من الجيل الثالث (3G) ولدينا خطة لنشره في مناطق مختلفة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

وتابع لدينا خطة عبر مشروع متطور طويل الأمد لطرح نسخة عالية السرعة من الجيل الرابع عالميا في مرحلة ما في المستقبل.

وكانت بلاكبيري قد خسرت حصتها السوقية لصالح هاتف آيفون من شركة آبل وهواتف منافسة تعمل بنظام أندرويد من شركة جوجل، وهي التي كانت ذات يوم لا غنى عنها لكل مسؤول تنفيذي ومسؤول حكومي بفضل خدماتها البريدية الآمنة.

فقد تضررت أيضا مبيعات بلاكبيري وخصوصا في الأسواق الناشئة من إتاحة خدمة التراسل (BBM) على أنظمة تشغيل أخرى كانت آخرها وندوز فون من شركة مايكروسوفت.

وقدرت مجموعة (ADC) للأبحاث حصة بلاكبيري في سوق الهواتف الذكية في الربع الرابع من 2013 بحوالي 0.6% فقط بتراجع قدره 77% عن العام السابق.