البرازيل تطلب من أديداس سحب قميصين من الأسواق

طلبت هيئة السياحة البرازيلية من شركة المنتجات الرياضية العالمية أديداس وقف بيع قميصين تقوم بتسويقهما قبل انطلاق نهائيات كأس العالم هذا العام مبررة طلبها بأن القميصين يشجعان السياحة الجنسية ويروجان على غير الحقيقة صورة مشوهة عن البرازيل باعتبارها مقصدا للسياحة الجنسية.

فقد أصابت الرسومات المطبوعة على القميصين وترا حساسا لدى البرازيليين حيث يشكو المواطنون البرازيليون من الصورة النمطية لدى الأجانب عن بلادهم، كما أثار القميصان غضب الحكومة البرازيلية التي تعمل بقوة على تصحيح الفكرة المأخوذة عن البلاد باعتبارها مقصدا للسياحة الجنسية.

وقالت هيئة السياحة البرازيلية إنها اتصلت بشركة أديداس الألمانية وطلبت منها سحب القميصين من المتاجر والتسويق التجاري العام، وأضافت في بيان "تستنكر هيئة السياحة بشدة بيع المنتجات التي تربط صورة البرازيل بالمظهر الجنسي".

وطرح القميصان للبيع في متاجر أديداس في الولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 12 يونيو المقبل، وقالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف إن بلادها ستلاحق السياحة الجنسية واستغلال الأطفال والمراهقين أثناء بطولة كأس العالم التي يتوقع أن تجتذب 600 ألف مشجع أجنبي.

وكتبت في تغريدة على موقع تويتر تضمنت أيضا رقم خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي، البرازيل سعيدة باستقبال السائحين القادمين لكأس العالم لكنها أيضا مستعدة لمكافحة السياحة الجنسية.

وأديداس ثاني أكبر صانع للملابس الرياضية عالميا هي إحدى الرعاة الرئيسيين للحدث الرياضي الكبير الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) وصانعة الكرة الرسمية التي تلعب بها المباريات، ولم يعلق فرع شركة أديداس في البرازيل على الفور على طلب الحكومة البرازيلية.