الأمم المتحدة: السوريون سيتصدرون اللاجئين في العالم

عدد اللاجئين السوريون سيتصدر عدد اللاجئين في العالم (الجزيرة – أرشيف)

قال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إن اللاجئين السوريين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم على وشك أن يحلوا محل الأفغان كأكبر عدد من اللاجئين في العالم، فقد شارفت أعداد اللاجئين السوريين على تجاوز عدد اللاجئين الأفغان والمقدر عددهم اليوم بـ2.55 مليون، كما يعاني جيل كامل من الأطفال نفسيا ومعنويا جراء الحرب ومشاهد الدمار والقتل.

وذكر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حوالي 2.5 مليون سوري سجلوا لدى المفوضية على أنهم لاجئون في دول مجاورة في الشرق الأوسط.

وقال "يحزنني أن أرى البلد الذي رحب باللاجئين من دول أخرى لعقود ممزقا وشعبه مجبرا على العيش في الخارج".

وتابع المسؤول الأممي "عبء اللاجئين السوريين على البلد الصغير لبنان يماثل تدفق حوالي 15 مليون لاجئ على فرنسا و32 مليونا على روسيا و71 مليونا على الولايات المتحدة".

ودعا غوتيريس الدول من خارج المنطقة إلى السماح بلجوء السوريين إليها، وحثها على بذل جهود إضافية لتوفير مزيد من الحماية لهم، مشيرا إلى إعادة التوطين والمرونة في إجراءات تأشيرات الدخول.

وفي نفس السياق قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة للمنظمة الدولية بأن المنظمة ستفعل كل ما هو ممكن لتنفيذ قرار مجلس

الأمن الدولي الذي صدر يوم السبت الماضي لدعم وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة لملايين المحتاجين.

وأضاف أن الإمدادات جاهزة لتوصيلها إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها وإلى بلدات ومدن تحت الحصار ما نحتاجه هو ضمان المرور

الأمن للإمدادات الإنسانية على الطرق الرئيسية، وتابع من واجب الحكومة السورية وكل أطراف الصراع التوصل إلى هذه الاتفاقات.

وقال كي مون إن السلطات السورية تحاصر أزيد من مائتي ألف شخص، في حين تحاصر المعارضة حوالي 45 ألفا آخرين، وأوضح بان أن الموت بفعل الجوع سيكون النتيجة الحتمية لتواصل حصار القوات السورية وقوات المعارضة للسوريين، معبرا عن أمله في أن يكون للقرار الذي تبناه مجلس الأمن مؤخرا والخاص بالوضع الإنساني في سوريا تأثير على الأرض.

ودعا إلى السماح بمغادرة المدنيين الذين يريدون الخروج بحرية من مناطق النزاع، وأشار إلى أن حجم وحدّة المعاناة الإنسانية في سوريا يزدادان يومياً.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 9.3 ملايين سوري -أي ما يعادل نصف السكان تقريبا- يحتاجون المساعدة، وقد فرّ 2.4 مليون من بين هؤلاء إلى خارج البلاد خصوصا في اتجاه لبنان والأردن وتركيا جراء الصراع الدائر منذ ثلاث سنوات.

ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن روسيا حليفة سوريا لن توافق على الأرجح على أي إجراء في حالة عدم التزام حكومة دمشق بقرار مجلس الأمن بإيصال المساعدات لكن مبعوثين غربيين عبروا عن نية قوية لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن إذا تم تجاهل القرار.

وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام الجمعية العامة إن تقارير أفادت بأن الأسلحة غير الدقيقة -العشوائية- خاصة البراميل المتفجرة قتلت مئات الأشخاص في فبراير الجاري فقط.

وأضافت أنه خلال الفترة ما بين 15 و28 ديسمبر 2013 الماضي سقطت براميل متفجرة على أكثر من 12 منطقة وانفجرت في أبنية سكنية وأسواق ومحطة للحافلات ومدرسة وبالقرب من مستشفيات وتسبب هذا في وقوع خسائر بشرية بطريقة وحشية.

وتابعت جاء في وصف أحد شهود العيان لأثار هجوم على محطة حافلات: كانت هناك أجزاء من الجثث وأجزاء من المركبات معلقة على كابل الكهرباء.

ومضت بيلاي تقول إن تقارير أفادت باحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص في مراكز احتجاز حكومية رسمية وغير رسمية وطالبت أيضا القوى الأجنبية بالحد من إمدادات الأسلحة وعدم السماح لمقاتلين أجانب بالوصول إلى سوريا، وأضافت أن تدفق الأسلحة والمقاتلين من الخارج على سوريا يبدد فرص التوصل إلى حل سياسي.

يذكر أن الجولة الثانية من محادثات السلام في جنيف في 15 فبراير الجاري قد انهارت، وعبر الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي عن أسفه لعدم تحقيق تقدم كبير بخلاف الاتفاق على جدول أعمال جولة ثالثة.

من جهتهم شكك عمال الإغاثة بأن يكون لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات في سوريا القوة الكافية لحمل الحكومة السورية على السماح بدخول المزيد من القوافل الإنسانية المحملة بالإمدادات الحيوية إلى البلاد.

وقالت نائبة منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة كيونغ وها كانغ في كلمتها أمام الجمعية العامة إن الصراع السوري أثر على حوالي 4.3 مليون طفل وأصبح 1.2 مليون آخرين في عداد اللاجئين، وتابعت لقد تعرض الأطفال للقتل والاعتقال والخطف والتعذيب والتشويه والانتهاك الجنسي والتجنيد على أيدي جماعات مسلحة ويتم استخدامهم كدروع بشرية ويعانون من سوء التغذية، وتواجه سوريا خطر فقدان جيل كامل من الأطفال.