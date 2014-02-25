هادى يطالب الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم وتسليم أسلحتهم

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادى، طالب زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي عبر وسطاء بتنفيذ الاتفاق الذى تعهد بالالتزام به خلال لقائه المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر في مستهل تدشين أعمال مؤتمر الحوار الوطني .

وأكدت المصادر لـصحيفة "الوطن" السعودية اليوم أن الرئيس هادى طالب الحوثيين بتنفيذ تعهدهم بنزع سلاحهم وتسليمه للدولة من خلال تشكيل لجنة من وزارة الدفاع يكون من ضمن أعضائها، ممثل لجماعة الحوثي وتضطلع بمهام نزع سلاح الجماعة وتسليمه للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادى يتجنب الدخول في مواجهة مسلحة مع جماعة الحوثيين، خاصة وأنهم أعلنوا أكثر من مرة التزامهم بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذى أصدر عددا من القرارات من أبرزها نزع سلاح المليشيات المسلحة كافة، بمن فيها الجماعة نفسها.

وقالت إن هادى يفضل اللجوء إلى الخيارات البديلة التي من ضمنها ممارسة الضغوط على الجماعة لحثها على التحول إلى حزب سياسي.

وحسب الصحيفة، فقد أثار استيلاء الحوثيين على مناطق قريبة من محافظة عمران التي تبعد نحو 150 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء، ووصولهم إلى مشارفها، أثار مخاوف واسعة النطاق من تداعيات النزعة التوسعية للجماعة وشكوكا في إمكانية التزامها بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالتسوية الجذرية لقضية صعدة