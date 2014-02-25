تماثيل الأوسكار من المتاحف إلى الحمامات

يعد تمثال الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية الأوسكار الذهبي الذي يبلغ طوله 34 سنتيمترا أثمن قطعة فنية في هوليوود لذا ليس من المستغرب أن يحتفظ من حصل على هذا التمثال به في مكان آمن.

أخفت إيما تومسون التي فازت بجائزة الأوسكار مرتين عن دورها في فيلم نهاية هاوارد والعقل والعاطفة التمثالين اللذين حصلت عليهما في الحمام في مسكنها بلندن.

وقالت تومسون إنهما أثمن ما أملك لذلك ليست وقاحة مني إنه مكان مهم بالنسبة لي والمرحاض الموجود في الطابق السفلي يعد إلى حد ما المكان الذي يستخدمه جميع الضيوف لذا إنه أمر لطيف بالنسبة لهم أن يحاولوا التقاطه.

لكن كيت بلانشيت المرشحة للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام عن دورها في فيلم بلو جاسمين عليها أن تدفع المال من أجل أن ترى التمثال الذي فازت به عن دورها في فيلم الطيار.

وقالت بلانشيت البالغة من العمر 44 عاما "احتفظ بجائزة الأوسكار التي حصلت عليها في متحف سينمائي يطلق عليه اسم المركز الأسترالي للصور المتحركة في ملبورن كل مرة أرغب في رؤيته أدفع ثمن تذكرة".

لكن جنيفر هدسون خصصت حائط جوائز ووضعت عليه تمثالها الذي حصلت عليه عن دور البطولة في فيلم فتيات الأحلام.

وقالت هدسون حقيقة إنه حائط خفي لا تلاحظ إنه حائط وهو يؤدي إلى مكتبي وهذه هي الحقيقة والتمثال موجود هناك وسط جميع الجوائز الأخرى.

أما ساندرا بولوك فقد عهدت بالتمثال الذي حصلت عليه عن دورها في فيلم الجانب المظلم كأفضل ممثلة إلى ابنها الصغير لويس.

وقالت "سأتركه يخبركم إذا أراد أن يخبركم لكن التمثال ملكه ويعرف أين هو.