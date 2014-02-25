البث الحي
منوعات

الحكومة التركية تنفي صحة التسجيلات المنسوبة إلى أردوغان

25/2/2014
أردوغان يتهم خصومه السياسين بالتنصت عليه

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة التركية نفت صحة التسجيلات المسربة التي قيل أنها تحتوي على أحاديث دارت بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونجله بلال بشأن إخفاء  مبالغ كبيرة من الأموال النقدية تم الحصول عليها من خلال الفساد.

وتعد التسجيلات هي الحلقة الأحدث في سلسلة التسريبات التي يجري نشرها على الإنترنت وتظهر تورط مسؤولين كبار في أعمال كسب غير مشروع.

ويقال إن التسجيلات تمت في ديسمبر الماضي عندما قامت الشرطة بحملات واسعة النطاق استهدفت أشخاصا يزعم ضلوعهم في أعمال فساد واعتقلت خلالها أبناء وزراء سابقين.

وعقب اجتماع عقد في وقت متأخر الليلة الماضية مع رؤساء الاستخبارات، وصف أردوغان التسجيلات المسربة للمحادثات الهاتفية الخمس التي قيل أنها  جرت بينه وبين ونجله بأنها نتاج عملية "مونتاج".  

يذكر أنه منذ تكشف فضائح الفساد قبل أكثر من شهرين، قال أردوغان إن مكالماته الهاتفية يتم التنصت عليها من قبل خصومه السياسيين في أجهزة  الدولة ، بما في  ذلك الأشخاص الموالون للداعية الديني فتح الله جولن  المقيم في الولايات المتحدة ، والذي كان من قبل حليفا له ولكنه صار الآن من المعارضين.

وخلال الشهور الأخيرة اتهمت الحكومة آلاف الأشخاص بالتنصت على مكالمات رئيس الوزراء.

ودعت أحزب المعارضة أردوغان إلى الاستقالة بعد انتشار أحدث التسجيلات  المسربة على مواقع التواصل  الاجتماعي.

ومن المقرر أن تشهد تركيا إجراء انتخابات محلية في نهاية الشهر المقبل.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)