أوكرانيا تبدأ حملة انتخابات رئاسية

بدأت في أوكرانيا حملة انتخابات رئاسية مبكرة تجرى في الخامس والعشرين من مايو المقبل، فيما لا يزال موقع رئيس البلاد الهارب فيكتور يانوكوفيتش غير معلوم.

وقد وضعت اللجنة المركزية للانتخابات صباح الثلاثاء، جدولا زمنيا يمنح المرشحين حتى الرابع من أبريل المقبل الفرصة لتقديم أوراقهم لخوض السباق الرئاسي,

فيما استبعد رئيس اللجنة ظهور أية عقبات قانونية أمام أي من المرشحين المحتملين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وهى ألد خصوم الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش التي أفرج عنها يوم السبت الماضي حيث كانت تمضي فترة عقوبة.