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هجوم مسلح أمام القنصلية الإيرانية في باكستان

24/2/2014

قالت الشرطة الباكستانية إن اثنين من الحراس قتلا وأصيب أكثر من 12 أخرين الاثنين في هجوم مسلح أمام القنصلية الإيرانية في بيشاور بشمال غرب باكستان. ووقع الهجوم في منطقة تضم مكاتب بعثات دبلوماسية أجنبية ومنظمات غير حكومية في المدينة الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

وقال ضابط بالشرطة المحلية لرويترز " كان تفجيرا انتحاريا حيث جاء رجل إلى نقطة التفتيش أمام البعثة الأجنبية بعد أن أوقف سيارته في الجوار ثم فجر الرجل نفسه عندما أوقفه رجال الأمن ".ونقل المصابون إلى المستشفى ومنهم خمسة في حالة خطيرة.

من جانبه أعلن متحدث باسم جماعة الباكستاني "ماست جول" مسؤولية الجماعة عن التفجير. وتعتبر الجماعة تابعة لحركة طالبان الباكستانية التي تقاتل لإسقاط الحكومة.

يأتي الهجوم على القنصلية الإيرانية في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء نواز شريف إجراء محادثات سلام مع حركة طالبان، حيث انهارت المفاوضات بين الجانبين هذا الشهر بعد سلسلة هجمات وهجمات مضادة من الجانبين.   

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