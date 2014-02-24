مقتل 26 شخصا في غارات جوية وسط سوريا

قال نشطاء إن 26 شخصا قتلوا الاثنين في غارات جوية حكومية على بلدات تسيطر عليها المعارضة في وسط سوريا وهو ما يأتي بعد يومين من صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوضع نهاية للقصف الجوي والمدفعي دون تمييز. وسقط بين القتلى امرأتان وعشرة اطفال في غارات جوية شنتها القوات الحكومية على بلدة (النشابية) التي تقع على المشارف الشرقية لدمشق. وقال أحد النشطاء " تعرضت (النشابية) في البداية لغارتين في وقت واحد وكان الناس يخرجون جثث امرأة وطفليها من أحد البيوت عندما عادت الطائرات وضربت الحشد فقتلت تسعة آخرين" .

وأضاف أن البلدة تعرضت بعد ذلك للقصف المدفعي بنيران كتيبة ترابط في مطار دمشق وبلدة المليحة القريبة وقال إن 50 شخصاً جرحوا في القصف الجوي والمدفعي. وقال موظف إنقاذ في المستشفى الميداني " ما كدنا ننتهي من رفع الجثث حتى بدأ القصف المدفعي".

في محافظة حمص أفاد نشطاء بوقوع غارات جوية على بلدة الحصن. من جانبها قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ستة أشخاص قتلوا في الهجوم على بلدة الحصن وظهرت في لقطات مصورة للموقع جثتا شخصين وسط الأنقاض.

جاء ذلك بعد يومين من قرار مجلس الأمن الذي صدر السبت ووافقت عليه روسيا والصين والذي يدعو إلى فتح سبل وصول المعونة الانسانية في سوريا والذي يهدد " بخطوات أخرى" في حالة عدم الالتزام به .

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن طائرات الهليكوبتر ألقت براميل متفجرة الاثنين على بلدتين في محافظة درعا وعلى بلدة خان الشيح الواقعة على الطريق المؤدي من دمشق إلى مرتفعات الجولان المحتل، ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع إصابات.