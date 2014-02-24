شيناواترا تغادر بانكوك وسط احتجاجات حاشدة تطالب بإسقاطها

قال مكتب رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا ، الاثنين، إنها غادرت العاصمة بانكوك، وإنها موجودة على بعد 150 كيلومترا دون أن يحدد موقعها

رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناواترا

وتواجه شينا واترا احتجاجات مناهضة للحكومة أغلقت أجزاء من بانكوك على مدى عدة أسابيع، تهدف إلى الإطاحة بنغلوك والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ، الذى يرى كثيرون أنه القوة المهيمنة على الحكومة.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء التايلندية أنها ليست في بانكوك، وطلب من وسائل الإعلام متابعة قافلة خارج المدينة ذكر أن ينغلوك تمارس منها "مهامها الرسمية".

ونظم الجيش الذى أخمد حركة احتجاجية في 2010 العديد من الانقلابات منذ أن أصبحت تايلاند ملكية دستورية في 1932. وأطاح الجيش بتاكسين شيناواترا شقيق ينغلوك في 2006 ولكنه ظل بعيدا عن التدخل في الأحداث هذه المرة