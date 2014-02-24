روسيا تشك في شرعية السلطات الأوكرانية الحالية

قال رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" الاثنين، إن روسيا لديها شكوك كبيرة بشأن شرعية الذين يتولون السلطة في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس "فيكتور يانوكوفيتش"، منتقدا الدول الغربية لاعترافها بمسؤولين قال إنهم أتوا إلى السلطة عن طريق "تمرد مسلح".

وأوضح ميدفيديف أنه ليس مستعدا بعد للحوار مع الشخصية المعارضة السابقة التي عينها البرلمان قائما بأعمال الرئيس.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ميدفيديف توضيحه سبب استدعاء السفير الروسي في أوكرانيا، "لا نفهم ما الذي يدور هناك، يوجد تهديد حقيقي لمصالحنا ولحياة مواطنينا".

وأضاف، "بالمعنى الدقيق للكلمة، لا يوجد أحد يمكن التحدث إليه هناك، توجد شكوك كبيرة بشأن شرعية قطاعات كاملة من هيئات السلطة التي تعمل الآن هناك".

ووصف رئيس الوزراء الروسي بعض نشطاء المعارضة المشاركة في احتجاجات الشوارع التي أدت إلى الإطاحة بيانوكوفيتش بأنهم "رجال يرتدون أقنعة سوداء، يحملون الكلاشنيكوف، ويمزقون كييف".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة عنه قوله، "سيكون من الصعب علينا العمل مع حكومة من هذا القبيل، بعض شركائنا الخارجيين يفكرون بصورة مختلفة، يبدو لي خروجا عن المألوف إطلاق صفة المشروعية على ما هو بالأساس نتيجة لتمرد مسلح".