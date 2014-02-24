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حماس تناشد اللبنانيين والفلسطينيين رفض الفتنة

24/2/2014

ناشدت حركة "حماس" في بيروت اللبنانيين والفلسطينيين  رفض الفتنة وكل أعمال العنف وقتل الأبرياء. واستنكرت الحركة – في بيان لها – الاثنين، أي عمل تفجيري وتخريبي يستهدف المجتمعات الآمنة، مشيرة إلى حدوث تطورات مؤلمة وقعت في لبنان تورط فيها بعض الفلسطينيين  مما استدعى ردود فعل سلبية من بعض اللبنانيين تجاه الشعب الفلسطيني.

وحذرت من أن ردود الفعل أدت إلى مزيد من الاحتقان والتوتر وارتفاع مستوى التحريض مما  يستدعي سرعة التحرك والمعالجة الحكيمة لمواجهة هذه الحالة وكبحها، مؤكدة تمسكها  بأمن واستقرار المجتمعين الفلسطيني واللبناني وضرورة قيام جميع الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية والإعلامية اللبنانية والفلسطينية بخطوات عاجلة لمنع الفتنة  ووقف التحريض.

ودعت إلى عدم الدخول في سجالات إعلامية والابتعاد عن الإساءة والتجريح بحق الأشخاص  والهيئات والمجتمعات وتغليب لغة العقل والحكمة والحوار والتمسك بأخلاقيات التسامح  ورفض الاعتداء على الناس أو استباحة دماء المسلمين وأعراضهم.

 

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