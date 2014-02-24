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تأجيل محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون

24/2/2014

أرجأت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الأول من آذار/مارس المقبل بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

وقرَّرت هيئة المحكمة  بنهاية جلسة استغرقت بضع دقائق و وقف النظر في القضية للبت في طلب قدّمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

وكانت هيئة المحكمة بدأت ثالث جلسات القضية المتابع  فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و131 شخصاً أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد.  

وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت، تغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه.

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