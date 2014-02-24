النتائج الأولية لانتخاب مفوضية صياغة مشروع الدستور

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، النتائج الأولية لانتخابات اختيار أعضاء اللجنة الدستورية لصياغة مشروع الدستور الليبي في كافة الدوائر الرئيسية والفرعية بالبلاد، في انتظار إجراء انتخابات مدن أوباري وسبها ومرزق ودرنة بعد غد الأربعاء، والتي لم تجر الأسبوع الماضي لدواع أمنية لإعلان النتائج كاملة.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدائرة الفرعية الأولى بطرابلس فاز فيها سالم محمد كشلاف وحصل على 14 الفا و615 صوتًا، وفازت اعتماد عمر أحمد المسلاتي وحصلت على 15 ألفا و874 صوتا في الدائرة الفرعية الأولى طرابلس (النساء)، ومحمد عبدالقادر منصور التومي في الدائرة الرئيسية طرابلس، الدائرة الفرعية الثالثة، وحصل على 16 ألفا و935 صوتا.

وفى الدائرة الرئيسية اجدابيا، الدائرة الفرعية الأولى، فاز نوح عبد السيد عبدالله يونس وحصل على 1851 صوتا، وعلى عبدالسلام عبدالهادي الترهوني وحصل على 19 ألفا و184 صوتا في الدائرة الرئيسية بنغازي الكبرى، الدائرة الفرعية الأولى.

وفى الدائرة الرئيسية "بغدامس" فاز إبراهيم أحميدو علاق اللافي نوع التنافس "الطوارق"، وحصل أبوالقاسم بشير قاسم بوشع على 1634 صوتا في الدائرة الرئيسية غدامس، الدائرة الفرعية الأولى.

وفاز خالد عبدالقادر عبدالله التواتي وحصل على 601 صوت في الدائرة الرئيسية أوباري، الدائرة الفرعية الثالثة. وجاءت نتائج الدائرة الرئيسية الزاوية، الدائرة الفرعية الثانية بفوز العربي الشريف الشارف سويسي وحصل على 4564 صوتا. وفازت في الدائرة الفرعية الثالثة (نساء) الزاوية، زينب على سليمان الزايدي، وحصلت على 17 ألفا و752 صوتا.

يذكر أن انتخابات اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أجريت الخميس الماضي في كافة أنحاء البلاد، باستثناء مدن أوباري وسبها ومرزق ودرنة لظروف أمنية، وقد أعلنت المفوضية إجراءها بعد غد الأربعاء، وإخطار الجهات المختصة بحماية الناخبين والمختصين باللجان الانتخابية.