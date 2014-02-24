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الشرطة الروسية تعتقل محتجين في تجمع مناهض لبوتين

24/2/2014

اعتقلت الشرطة الروسية عدة محتجين يرددون كلمة "الحرية"  الإثنين خارج قاعة محكمة بموسكو حيث يتوقع أن يصدر قاض أحكاماً على ثمانية متهمين أدينوا بمهاجمة الشرطة في مظاهرة مناهضة للحكومة عام في 2012.

وجاء مئات الاشخاص لتأييد المتهمين في قضية "بولوتنايا" الذين يراهم منتقدو الكرملين على أنهم ضحايا حملة ضد المعارضة في فترة الولاية الثالثة لفلاديمير بوتين.

وأدان القاضي المتهمين بإثارة الشغب ومهاجمة الشرطة في احتجاج في السادس من مايو ايار 2012 وهو اليوم السابق على عودة بوتين الذي تولى السلطة في عام 2000 الى الرئاسة بعد أن أمضى فترة رئيساً للوزراء

وبينما كان القاضي يقرأ الاحكام اليوم الإثنين تدخلت الشرطة ومنعت المؤيدين للمتهمين من الاقتراب من المحكمة باستخدام حواجز معدنية واعتقلت 15 شخصاً على الأقل وطلب ممثلو الادعاء بالسجن بين خمس وست سنوات للمتهمين وهم سبعة رجال وامرأة معظمهم في العشرينات من العمر.

 وينفي بوتين استخدام المحاكم كأداة سياسية لكنه يقول أن الأشخاص الذين يهاجمون الشرطة يجب أن يعاقبوا.

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