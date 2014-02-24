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الداخلية الأوكرانية تصدر أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول

24/2/2014

أصدرت وزارة الداخلية الأوكرانية أوامرها باعتقال الرئيس المعزول "فيكتور يانوكوفيتش" وأوضحت أنه مطلوب القبض عليه بتهمة القتل الجماعي ,حيث صرح "أرسين أفاكوف" القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني الإثنين على صفحته على فيسبوك أن الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش مطلوب القبض عليه بتهمة القتل الجماعي, وكتب يقول "فتح تحقيق رسمي في تهمة القتل الجماعي لمواطنين سلميين مطلوب القبض على أشخاص آخرين ضالعين في هذه الجريمة".

هذا وقد اختار البرلمان الأوكراني الذي يتولى السلطة منذ أن دفعت الاحتجاجات الحاشدة الرئيس على الفرار رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد الأحد، ليحل محل "فيكتور يانوكوفيتش".وبدأ العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة.وفي جلسة تصويت ساخنة بالبرلمان عزل النواب الرئيس الذي ما زال هاربا من قصره.

من جانب آخر، أعلنت زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشنكو أنها لا تعتزم الترشح لمنصب رئيس الحكومة. ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيموشنكو، قولها في بيان، إن المعلومات عن ترشيحها لهذا المنصب كانت مفاجأة بالنسبة إليها، وكان البرلمان الأوكراني صوّت في جلسته العامة الاحد لمصلحة نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس البرلمان فلاديمير تورتشتينوف.

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