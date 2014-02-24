البث الحي
منوعات

الخرطوم تنفى زيارة زعيم المتمردين لها

24/2/2014

نفت الحكومة السودانية بشكل قاطع ما تردد عن قيام قائد المتمردين نائب رئيس جنوب السودان المقال  رياك مشار، بزيارة إلى الخرطوم، مؤكدة أن هذا الأمر مجرد شائعات تناقلتها مواقع إلكترونية.

وقال مصدر حكومي سوداني لصحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم الاثنين، إن حكومة الخرطوم لم تستقبل مشار في أي وقت سابق، ولا توجد زيارة تمت، لافتا إلى أن الأمر غير صحيح وتم تناقله لأغراض محددة، مشيرا إلى أن الخرطوم تربطها اتفاقيات أمنية مع جوبا تمنع الدولتين من دعم المتمردين.

إلى ذلك، كشف مصدر جنوبي للصحيفة السودانية تفاصيل زيارة الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني إلى جنوب السودان، موضحا أنها جاءت بطلب من القيادة العسكرية لزيارة مواقع انتشار الجيش الأوغندي في ولاية جونغلي، ودراسة التقارير الأخيرة الخاصة بالخسائر التي تكبدتها القوة العسكرية الأوغندية في الولاية.

وأشار المصدر إلى أن موسيفيني طالب القادة العسكريين بالتجهيز للانسحاب من الولاية في غضون 40 يوما، عقب إظهار التقارير وفيات كثيرة وسط الجنود بسبب الحرب والمرض.. وأوضح أن موسيفيني دعا القادة إلى تجنب الدخول في مواجهات جديدة مع قوات الفريق بيتر قيديت قائد قوات رياك مشار، وعدم التقدم من المناطق الدفاعية التي تنتشر فيها القوات مع الجيش الشعبي

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)