الخرطوم تنفى زيارة زعيم المتمردين لها

نفت الحكومة السودانية بشكل قاطع ما تردد عن قيام قائد المتمردين نائب رئيس جنوب السودان المقال رياك مشار، بزيارة إلى الخرطوم، مؤكدة أن هذا الأمر مجرد شائعات تناقلتها مواقع إلكترونية.

وقال مصدر حكومي سوداني لصحيفة "الانتباهة" الصادرة بالخرطوم الاثنين، إن حكومة الخرطوم لم تستقبل مشار في أي وقت سابق، ولا توجد زيارة تمت، لافتا إلى أن الأمر غير صحيح وتم تناقله لأغراض محددة، مشيرا إلى أن الخرطوم تربطها اتفاقيات أمنية مع جوبا تمنع الدولتين من دعم المتمردين.

إلى ذلك، كشف مصدر جنوبي للصحيفة السودانية تفاصيل زيارة الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني إلى جنوب السودان، موضحا أنها جاءت بطلب من القيادة العسكرية لزيارة مواقع انتشار الجيش الأوغندي في ولاية جونغلي، ودراسة التقارير الأخيرة الخاصة بالخسائر التي تكبدتها القوة العسكرية الأوغندية في الولاية.

وأشار المصدر إلى أن موسيفيني طالب القادة العسكريين بالتجهيز للانسحاب من الولاية في غضون 40 يوما، عقب إظهار التقارير وفيات كثيرة وسط الجنود بسبب الحرب والمرض.. وأوضح أن موسيفيني دعا القادة إلى تجنب الدخول في مواجهات جديدة مع قوات الفريق بيتر قيديت قائد قوات رياك مشار، وعدم التقدم من المناطق الدفاعية التي تنتشر فيها القوات مع الجيش الشعبي