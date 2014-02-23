مقتل 14 في انفجار سيارة ملغومة ببلدة أطمة السورية

قتلى وجرحى في تفجير قرب مستشفى أورينت في بلدة أطمة

قال نشطاء إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 70 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة الأحد قرب مستشفى ميداني في بلدة أطمة السورية قرب حدود تركيا.

وقال طبيب في مستشفى حكومي في ريحانلي على الجانب الآخر من الحدود في تركيا أن عدة سوريين جرحى أدخلوا المستشفى وحالة بعضهم خطيرة.

وقال شاهد عيان يدعى عبد الله صالح، "نسفت واجهة المستشفى، معظم الجرحى نقلوا إلى معبر باب الهوى ومستشفى آخر في أطمة. بعض من أسوأ الحالات وصلت تركيا".

وقالت مؤسسة أورينت وهي شبكة إنسانية، إن من بين القتلى والجرحى مرضى وأطباء وممرضات. وأضافت أنها "تدين هذا الهجوم البربري الهمجي على مستشفى يقدم الخدمات الإنسانية لمصابي براميل الموت التي يلقيها النظام على المناطق المحررة، وأن مؤسسة أورينت تتهم نظام بشار الأسد الدموي بتنفيذ هذا الهجوم الغادر".