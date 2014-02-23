مشار يعلن السيطرة الكاملة على ملكال

أكدت القوات الموالية لنائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار الأحد، "سيطرتها الكاملة" على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية وقال يوهانس موسى الناطق الرسمي باسم وفد مشارإن قواته سيطرت على الولاية باستثناء مقاطعتي الرنك وفلوج.

فيما أعلنت السلطات المحلية في جنوب السودان سحب كافة العاملين الأجانب من مناطق البترول بولاية أعالي النيل بسبب المخاوف الأمنية، لكن حكومة جوبا أعلنت أن القرار غير صائب واتخذ دون التشاور مع الحكومة. وتتبادل حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت والقوات الموالية لمشار اتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقع فى 23 يناير بوساطة دول شرق إفريقيا.

وقتل آلاف الأشخاص ونزح ما يربو على 800 ألف عن ديارهم منذ اندلع القتال بسبب صراع على السلطة بين الرئيس سلفاكير ومشار، نائبه السابق الذى عزل من منصبه في يوليو