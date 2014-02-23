البث الحي
منوعات

سامسونج تطور أول ساعتين ذكيتين

23/2/2014

تكشف شركة سامسونج للالكترونيات النقاب الأحد عن أول ساعتين ذكيتين تعملان بنظام "تايزن" يمكن ارتداؤهما، في أحدث محاولة تقوم بها للنأى بنفسها عن شركة غوغل وتعزيز برامجها وخدماتها.

وتطور سامسونج بالتعاون مع شركة "انتل" برنامج هواتف سامسونج المحمولة في ظل استمرار تزايد هيمنة برنامج التشغيل "اندريود"، الذي تنتجه غوغل والذي تستخدمه سامسونج، لخط منتجات "غالاكسي" الخاصة بها والمستخدم حاليا في 80% تقريبا من سوق الهواتف الذكية في العالم.

ومن المقرر أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية الأحد عن ساعتين جديدتين بعد أقل من ستة أشهر من طرح ساعة اليد "غالاكسي جير" -التي تعمل بنظام تشغيل "اندريود" ووجهت لها انتقادات بسبب تصميمها وصعوبة استخدامها- لتبرهن بذلك على أنها تتجاوز كونها تابع سريع في الابتكار خلف منافستها شركة "أبل".

ويبرز التدشين أيضا رغبة سامسونج في التماشي مع المنتجات الجديدة لإنعاش الزخم المتباطىء في سوق هواتفها المحمول، الذي يعد أكبر محرك يدر أرباحا لشركة التقنية العملاقة؛ حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية الراقية في العديد من الأسواق المتقدمة.

وبالنسبة للساعتين الجديدتين وهما "غالاكسي جير 2 و نيو 2" -واللتان من المقرر الكشف عنهما في معرض تجاري سنوي يقام في برشلونة الأحد- فإن سامسونج لم تدخل تحديثات كبيرة على جسم الساعة المعروضة.

وقالت الشركة في بيان إنها بدلا من إدخال تحديثات على جسم الساعة، نقلت الكاميرا إلى جسم الساعة الرئيسي بدلا من مكانها السابق في السوار، وأضافت زوجا من عرضين برمجيين متطورين مثل التحكم في التلفزيون عن بعد، ومميزات رشاقة مثل مراقبة معدل نبضات القلب بالإضافة إلى وظيفة مشغل أغاني مستقل. أما الساعات فئة "نيو" فلا يوجد بها كاميرا.

ومن المقرر أن تطرح الساعتان الجديدتان  يتبعهما هاتف ذكي رائد جديد لسامسونج سيتم الإعلان عنه الاثنين للبيع في أنحاء العالم في أبريل/نيسان.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)