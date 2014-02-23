سامسونج تطور أول ساعتين ذكيتين

تكشف شركة سامسونج للالكترونيات النقاب الأحد عن أول ساعتين ذكيتين تعملان بنظام "تايزن" يمكن ارتداؤهما، في أحدث محاولة تقوم بها للنأى بنفسها عن شركة غوغل وتعزيز برامجها وخدماتها.

وتطور سامسونج بالتعاون مع شركة "انتل" برنامج هواتف سامسونج المحمولة في ظل استمرار تزايد هيمنة برنامج التشغيل "اندريود"، الذي تنتجه غوغل والذي تستخدمه سامسونج، لخط منتجات "غالاكسي" الخاصة بها والمستخدم حاليا في 80% تقريبا من سوق الهواتف الذكية في العالم.

ومن المقرر أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية الأحد عن ساعتين جديدتين بعد أقل من ستة أشهر من طرح ساعة اليد "غالاكسي جير" -التي تعمل بنظام تشغيل "اندريود" ووجهت لها انتقادات بسبب تصميمها وصعوبة استخدامها- لتبرهن بذلك على أنها تتجاوز كونها تابع سريع في الابتكار خلف منافستها شركة "أبل".

ويبرز التدشين أيضا رغبة سامسونج في التماشي مع المنتجات الجديدة لإنعاش الزخم المتباطىء في سوق هواتفها المحمول، الذي يعد أكبر محرك يدر أرباحا لشركة التقنية العملاقة؛ حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية الراقية في العديد من الأسواق المتقدمة.

وبالنسبة للساعتين الجديدتين وهما "غالاكسي جير 2 و نيو 2" -واللتان من المقرر الكشف عنهما في معرض تجاري سنوي يقام في برشلونة الأحد- فإن سامسونج لم تدخل تحديثات كبيرة على جسم الساعة المعروضة.

وقالت الشركة في بيان إنها بدلا من إدخال تحديثات على جسم الساعة، نقلت الكاميرا إلى جسم الساعة الرئيسي بدلا من مكانها السابق في السوار، وأضافت زوجا من عرضين برمجيين متطورين مثل التحكم في التلفزيون عن بعد، ومميزات رشاقة مثل مراقبة معدل نبضات القلب بالإضافة إلى وظيفة مشغل أغاني مستقل. أما الساعات فئة "نيو" فلا يوجد بها كاميرا.

ومن المقرر أن تطرح الساعتان الجديدتان يتبعهما هاتف ذكي رائد جديد لسامسونج سيتم الإعلان عنه الاثنين للبيع في أنحاء العالم في أبريل/نيسان.