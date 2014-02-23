تأجيل محاكمة مرسي بتهمة التخابر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 27 فبراير/ شباط بعدما تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت الأحد 683 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم بديع لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل شرطي.

ويعد ما حدث في جلسة المحاكمة اليوم تكرار لما حدث أمس السبت في محاكمة أخرى لمرسي تتعلق باقتحام السجون أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بسلفه حسني مبارك. وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين إنه يطالب برد هيئة المحكمة نظرا لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب أمس لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون

ويترافع أبو ليلة عن كل من محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة. وإذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد.

وفي تكرار لما حدث أمس أيضا رفض مرسي الإجابة على القاضي حين طلب منه إثبات حضوره ولدى دخوله القفص هتف بقية المتهمين " اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن" ، وعندما طلب القاضي من المتهمين الإدلاء بأقوالهم فيما نسبته النيابة إليهم من اتهامات هتفوا قائلين "باطل القرار باطل قرار الإحالة باطل نائب عام باطل".

وحضر جلسة الأحد وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين منهم أبو ليلة وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع في الجلسة الأولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين، وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 فبراير/ شباط الجاري اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي.

وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية. وطالب عدد من المحامين المنتدبين أيضا اليوم بإزالة القفص الزجاجي بدعوى "الحفاظ على سمعة القضاء المصري".

وتشمل الاتهامات في قضية التخابر إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويحاكم في القضية 36 متهما منهم 20 محبوسين بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد مرسي هاربون، ومن بين المتهمين المحبوسين خيرت الشاطر الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والعضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان.

وعلى صعيد منفصل قالت مصادر قضائية إن نيابة شمال المنيا أحالت الأحد محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات بخصوص أحداث العنف التي شهدها مركز العدوة بالمنيا عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهم قتل شرطي عمدا والتجمهر وتكدير السلم العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ورجال الشرطة وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 مارس/ آذار موعدا لبدء المحاكمة.