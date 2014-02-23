انتقاد صيني لواشنطن لسماحها للدلاي لاما بزيارتها

حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ودعتها إلى تصحيح أخطائها بعد اجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الدالاي لاما الذى يوصف بأنه الأب الروحي للبوذيين بإقليم التبت الصيني الذاتي الحكم،

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إنه يتعين على الولايات المتحدة وقف التواطؤ مع القوى الانفصالية المناهضة للصين التي تسعى إلى "استقلال التبت" ودعمها , وطالبتها بتبني إجراءات لتخفيف التأثير السلبى لهذه الخطوة من أجل تجنب زيادة ضرر العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن التبت جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وشئون التبت هي شئون داخلية صينية تماما.

واعتبرت الصين في بيانها أن السماح للدلاي لاما بزيارة الولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس الأمريكي بالرغم من معارضة الصين، ألحق أضرارا خطيرة بالعلاقات الثنائية ومثل تدخلا خطيرا في الشئون الداخلية الصينية، وانتهاكا شديدا لالتزام الولايات المتحدة بالاعتراف بالتبت كجزء من الصين وعدم دعم "استقلال التبت"، كما أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ودعت الصين في بيانها الدلاي لاما إلى أن يفكر في كلماته وأفعاله الخاصة بطريقة شاملة ويوقف كافة الأنشطة ذات الطبيعة الانفصالية والتدميرية، إذا كان يرغب حقا في تحقيق تقدم في التواصل والمناقشة، موضحة أن الشعب الصيني له القول الأكبر بشأن الوضع في التبت، ومنذ التحرير السلمى للإقليم قبل أكثر من 60 عاما، وأن إقليم التبت شهد تغيرات ضخمة، وأنها حقائق لا يمكن أن ينكرها شخص بدون تحيز سياسي.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن الحقائق أثبتت أن الدالاي لاما ليس رمزا دينيا فقط بكل تأكيد، ولكنه سياسي في المنفى يشترك منذ فترة طويلة في أنشطة انفصالية ضد الصين باسم الدين"، موضحة أن الدالاي لاما لم يتوقف مطلقا عن الأنشطة الانفصالية، بالرغم من أنه يقول إنه لا يسعى إلى "استقلال التبت".

وتتهم الصين الدالاي لاما بمحاولة السعي لاستقلال التبت بطريقة خفية عن طريق تأييد ما يطلق عليه "الطريق الوسط" و"التبت العظمى"، الأمر الذى ليس له وجود في التاريخ، هو ما ترفضه الصين حكومة وشعبا مطلقا، وأن الحكومة المركزية تحافظ دائما على الباب مفتوحا للتواصل والمناقشة مع الدالاي لاما.