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الديري: مستعدون للتعاون لإيصال المساعدات

23/2/2014

أكد عثمان الديري، وزير الإدارة المحلية وشئون إغاثة اللاجئين في الائتلاف السوري، أن المعارضة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لأى طرف.

وقال الديري الأحد إن قرار مجلس الأمن الخاص برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية لم يحدد آلية دخول المساعدات للمدنيين.

وتساءل عن كيفية تطبيق هذا القرار مع نظام تعهد بالكثير، ولم يفِ بأي وعود، مضيفا أن نظام بشار الأسد يتبع سياسة التجويع لكسر إرادة الشعب السوري. 

وفي سياق متصل انتقدت عضوة في الائتلاف السوري المعارض، بهية مارديني، عدم تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات حاسمة حال لم يتم تنفيذ مشروع قراره الجديد بشأن إيصال المساعدات للداخل السوري.

وقالت مارديني لطالما ليست هناك عقوبات في انتظار النظام السوري، في حال أخل ببنود هذا القرار الجديد، فهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بالإجماع قرارا يوصى بتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في سوريا.

وأيدت روسيا والصين القرار رغم أنهما استخدمتا من قبل حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.

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