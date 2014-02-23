اختيار رئيس البرلمان الأوكراني رئيسا مؤقتا للبلاد

اختار البرلمان الأوكراني الذي يتولى السلطة منذ أن دفعت الاحتجاجات الحاشدة الرئيس على الفرار رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد الأحد، ليحل محل "فيكتور يانوكوفيتش". وبدأ العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة. وفي جلسة تصويت ساخنة بالبرلمان عزل النواب الرئيس الذي ما زال هاربا من قصره.

وأعلن المسؤولون الأمنيون الذين عينهم البرلمان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء الإدارة المخلوعة، والمسؤولين عن أعمال القنص والهجمات الأخرى التي قامت بها الشرطة على المتظاهرين، والتي خلفت 82 قتيلا في كييف الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية الأحد على ضمان "سلامة أراضي" أوكرانيا، وأن البلد في حاجة عاجلة إلى حكومة فعالة.

وقال المتحدث باسم ميركل "شتيفن زايبرت" في بيان، "شدد الزعيمان على اهتمامهما المشترك في وجود أوكرانيا مستقرة، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي".

وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس في مقابلة مع برنامج تبثه محطة "انبيسي" التلفزيونية الأحد، إن روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا أرسلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا لتعيد إلى السلطة الحكومة التي كانت أكثر قربا من موسكو.

وذكرت رايس، بعد الاضطراب السياسي في أوكرانيا، "لا يوجد تناقض متأصل بين علاقات أوكرانيا الثقافية والتاريخية الطويلة مع روسيا وبين أوكرانيا الحديثة التي تريد اندماجا أوثق مع أوروبا".

وسئلت عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر لنطاق نفوذ روسيا في أوكرانيا بمفهوم الحرب الباردة، فأجابت "ربما لكن حتى إذا كان الأمر كذلك فسيكون هذا منظورا قديما لا يعكس رؤية الشعب الأوكراني، الأمر ليس متعلقا بالولايات المتحدة أو روسيا".