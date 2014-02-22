95% من السلاح الكيميائي مايزال داخل سوريا

أكد روبرت ميكولاك مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن 95% من المواد الكيميائية المطلوب نقلها من سوريا ماتزال داخل البلاد، معرباً عن قلق واشنطن البالغ إزاء المماطلة والأداء الضعيف في التخلص من تلك المواد .

وطالب ميكولاك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية في لاهاي، الحكومة السورية بالإسراع في استكمال نقل كافة المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية تمهيداً لتدميرها.

كما اتهم المسئول الأمريكي المجلس التنفيذي بالإخفاق في مواجهة التأخير السوري غير المقبول في نقل المواد الكيماوية المطلوب إزالتها، غير أنه أشار إلى دعوة مجلس الأمن الدولي النظام السوري بالإسراع للوفاء بنقل كافة المواد الكيماوية من الأراضي السورية

وقال ميكولاك إن مجلس الأمن أكد أن النظام السوري يمتلك المعدات اللازمة لضمان النقل السريع للمواد الكيميائية، مشيراً إلى توفر الدعم الدولي لإزالة الأسلحة الكيميائية من الأراضي السورية.

وأشار ميكولاك، إلى التزام مجلس الأمن بمراقبة امتثال سوريا للمهلة المحددة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية بحلول 30 يونيو المقبل.