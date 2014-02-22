قرار أممي لدعم وصول المساعدات الإنسانية لسوريا

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السبت بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. كما طالب مجلس الأمن الدولي دمشق بوقف الغارات الجوية على المدنيين.

حيث تقول المنظمة الدولية إن 3، 9 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به.

وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، وكان البلدان قد استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.

وقد أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده بالإجماع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين.

وحذرت فاليري آموس في بيان أصدرته عقب التصويت على القرار من مغبة ضياع جيل كامل

من الأطفال السوريين في حالة استمرار النزاع الحالي بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. وقالت المسؤولة الأممية " يتعين علينا حماية الناس العاديين في سوريا ، أولئك الذين يواجهون العنف الجاري، وعلينا العمل من أجل وضع نهاية للنزاع حتى يتمكن هؤلاء من البدء في إعادة بناء بلدهم".