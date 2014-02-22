عزل الرئيس الأوكراني وانتخابات رئاسية مبكرة

صوت البرلمان الأوكراني لصالح عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش السبت، وحدد البرلمان 25 مايو/أيار القادم موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأيَد البرلمان المؤلف من 450 عضوا الطلب بموافقة 328 صوتا معلنا عجز الرئيس عن الوفاء بالتزاماته الدستورية.

وقال رئيس البرلمان المعين حديثا من صفوف المعارضة "أوليكسندر تيرتشينوف" وهو يتلو طلب العزل أمام البرلمان، إن يانوكوفيتش "تخلى عن مسؤولياته الدستورية وهو ما يهدد عمل الدولة وسلامة أراضيها وسيادة أوكرانيا".

ووافق النواب على الطلب معلنين أن الرئيس "تخلى عن مسؤوليته بصورة غير دستورية، وأنه لم يعد قادرا على ممارسة مهام منصبه". وأشاروا إلى خطر حدوث "انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق الشعب".

وفي سياق متصل، قالت زعيمة المعارضة الأوكرانية "يوليا تيموشينكو" إن الدكتاتورية انتهت في أوكرانيا. وأن تصويت البرلمان السبت على عزل الرئيس "فيكتور يانوكوفيتش" يرقى إلى أن يكون سقوطا لدكتاتور.

وأضافت تيموشينكو للصحفيين بعد الافراج عنها من المستشفى الذي كانت تحتجز به تحت الحراسة معظم الوقت منذ سجنها في عام 2011، "وطننا من اليوم فصاعدا قادر على أن يرى الشمس والسماء مع انتهاء الدكتاتورية".

وعبرت عن أسفها لسقوط قتلى في صفوف المحتجين المناهضين ليانوكوفيتش في اشتباكات مسلحة مع الشرطة في الشوراع، وقالت إنه يتعين القيام بكل جهد ممكن "حتى لا تراق أي نقطة دم سدى".