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سليم إدريس يصف الجربا بالدكتاتور

22/2/2014

وجه رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر المقال اللواء سليم إدريس، انتقادات لاذعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، ووصفه بأنه "دكتاتور جديد للثورة السورية".

وقال إدريس في مقابلة تلفزيونية إنه لا يعترف بشرعية القرارات الصادرة عن أسعد مصطفى، وزير الدفاع فيما يعرف بحكومة المعارضة، واتهمه بأنه "رجل فاسد جاء لينفذ مشروع فساد من أيام النظام بإيحاء من الجربا"، مؤكدا أن قادة الجبهات والمجالس العسكرية على الأرض لا تعترف إلا بإدريس رئيسا للأركان.

ونفى إدريس انشغاله بالسياسة عن القتال وعن العمل العسكري، قائلا، إنه يذهب للدول الداعمة للجيش السوري الحر طلبا للدعم والمدد، لافتا إلى أن لديه استراتيجية عسكرية وأمنية ولكن لم تتوفر له متطلبات العمل.

وكان الجيش السوري الحر قد أعلن عن عزل إدريس من منصبه وذلك في إطار ما وصفه "الجيش الحر" بأنه عملية إعادة تشكيل لقواته، وتم تعيين عبدالإله البشير النعيمي رئيسا جديدا للأركان.

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