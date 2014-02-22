حركة الشباب الصومالية سعت لاغتيال الرئيس أو خطفه

قالت حركة الشباب الصومالية إنها كانت تسعى إما لاغتيال الرئيس حسن شيخ محمود أو خطفه عندما هاجمت المجمع الرئاسي الجمعة.

وقتل 11 شخصا على الأقل عندما اقتحم مقاتلو الشباب بوابة للمجمع بسيارة ملغومة، واشتبكوا بالأسلحة مع الحراس في المجمع الحصين الذي يعرف باسم "فيلا الصومال"، ولم يصب الرئيس الصومالي بأذى في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشباب "شيخ علي محمود راجي" اليوم، "الهدف الأساسي للهجوم على القصر يوم الجمعة كان اغتيال الرئيس الصومالي المزعوم أو خطفه". وتابع، "أرسلنا مجاهدين مدربين جيدا من قواتنا الخاصة ليحضروا لنا الرئيس حيا أو ميتا".

وأضاف راجي، "في 2006 جاءت القوات الاثيوبية لكننا طردناها وكنا ضعفاء في ذلك الحين، لكننا الآن أقوياء ومصممون على القتال والقضاء على القوات الاثيوبية".

وقالت الشرطة، إن المهاجمين كانوا يرتدون الزي الرسمي الذي يرتديه رجال الحرس الرئاسي، وأن بعضهم كان يرتدي سترات ناسفة خلال الهجوم الذي كان منسقا تنسيقا جيدا.

وذكرت الحكومة أن مدير مكتب رئيس الوزراء ومديرا سابقا للمخابرات قتلا إلى جانب المتشددين التسعة الذين شنوا الهجوم.

وقال الرئيس محمود الجمعة، إن الهجوم لن يثني حكومته عن العمل لإعادة إعمار الصومال، ووصف الشباب بأنها "جماعة هامشية على وشك الانقراض".

وأشار المتحدث باسم الرئيس "عبد الرحمن ياريسو" إلى أن المتمردين سيهزمون. وأضاف، "هذه سكرات الموت لحيوان يحتضر، تم طرد حركة الشباب من مقديشو وكيسمايو ومناطق أخرى عديدة. حملتنا العسكرية عليهم ستقضي عليهم تماما".

ويستعد الصومال لشن حملة عسكرية بقيادة قوة حفظ سلام موسعة تابعة للاتحاد الأفريقي لطرد المتمردين من معاقلهم المتبقية بحلول نهاية 2014.