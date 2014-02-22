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بن فليس ينتقد طريقة إعلان ترشح بوتفليقة

22/2/2014

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

انتقد على بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة السبت دخول عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري كطرف في سباق الرئاسيات رغم كونه رئيسا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.

 وأكد بيان لإدارة الحملة الانتخابية لعلي بن فليس أنه من الغريب أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي، مضيفا أن إعلان الترشح للرئاسيات إجراء لا يتم بالوكالة.

يذكر في هذا الصدد أن بن فليس هو أقوى المرشحين الرئاسيين على الإطلاق، كما أن هناك صراعات نشبت إبان فترة تولى بن فليس رئاسة الوزراء ثم الإطاحة به على يد بوتفليقة ، وقد جاء ترشح بن فليس بعد أن ابتعد عن الساحة السياسة لمدة عشر سنوات منذ ترشحه في رئاسيات 2004.

جاء هذا بعد أن أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري السبت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل القادم بعد إلحاح من جانب المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه خلال الزيارات  التي قام بها إلى 46 ولاية في الفترة الأخيرة كان المجتمع المدني يلح على ضرورة ترشح بوتفليقة .

وأكد سلال في تصريحاته  التي أدلى بها على هامش المؤتمر الإفريقي حول الاقتصاد الأخضر بولاية وهران  أن الرئيس بوتفليقة يتمتع بصحة جيدة ولديه كل القدرة الفكرية والرؤية الكاملة للاضطلاع بهذه المسؤولية، مشيرا إلى أن بوتفليقة أعطى الكثير للجزائر وسوف يستمر في هذا العطاء، كما شدد على ضرورة وضع المصلحة الوطنية بعين الاعتبار من أجل استقرار الجزائر وتنميتها .

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية للرئيس قال سلال إن الرئيس بوتفليقة ليس مضطرا لأن يقوم بها كلها بنفسه وهناك أعضاء لجان دعمه الذين سيضطلعون بهذه المهمة ، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية ستتم في ظل شفافية تامة ، محذرا في الوقت نفسه من أية محاولة للتحايل والتزوير لأنها ستواجه بالعقاب.

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