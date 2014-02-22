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الأوروبيون والدستور الليبي

22/2/2014

رحب الاتحاد الأوروبي بانتخابات لجنة صياغة الدستور في ليبيا ، وقالت كاثرين آشتون الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد : إن الشعب الليبي أثبت مرة أخرى تصميمه على إقامة ليبيا جديدة على أساس احترام الديمقراطية والحريات.

وأضافت آشتون، أن الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات في ليبيا، ويأمل في دستور يلبى تطلعات كافة الليبيين بما في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا في التصويت.

ووصفت آشتون ليبيا بالجار الهام لأوروبا مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات شراكة طويلة الأمد مع طرابلس كما شددت على دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مسيرة المرحلة الانتقالية.
وأشادت آشتون بالعمل الذى قامت به اللجنة العليا للانتخابات من أجل تنظيم الاقتراع في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد

وفي سياق متصل  أشار وفد الجامعة العربية الذى شارك في مراقبة انتخابات لجنة الستين  لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إلى أن عملية الاقتراع قد جرت وفقا للمعايير الدولية وفى أجواء من الشفافية والنزاهة.

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