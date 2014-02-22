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أوباما وبوتين يتفقان على إنجاح اتفاقية أوكرانيا

22/2/2014

قالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئيس الأوكراني والمعارضة لإنهاء الأزمة في البلاد

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وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر صحفي إن من المهم جدا تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن العنف وأن هناك فرصة حقيقية للتوصل لنتيجة سلمية".

من جهته قال البيت الأبيض إن تفاصيل الاتفاقية تتفق مع ما حثت عليه الولايات المتحدة مثل عدم تصعيد أعمال العنف وإجراء تعديل دستوري وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء انتخابات مبكرة.

ولكن مسؤول بالخارجية الأمريكية حذر من أن الاتفاقية ما زالت "هشة جدا جدا"، وقال إن هناك حاجة للدعم الدولي للمساعدة في استقرار البلاد.

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