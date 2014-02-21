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77 قتيلاً جراء الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في كييف

21/2/2014

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية الجمعة أن الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة كييف أسفرت عن مقتل 77 شخصا ، بينهم 13 شرطياً.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وزارة الصحة قولها إن الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الأوكرانية منذ يوم الثلاثاء الماضي أسفرت عن 77 قتيلا وإصابة 565 شخصاً أخرين.

بينما قال المستشفى الميداني في ميدان الاستقلال إن الاشتباكات اسفرت عن ما يقرب من 100 قتيل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في وقت سابق مجدداً إلى وقف إطلاق النار في العاصمة الأوكرانية.

وقال بان يوم الخميس في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك أمام الصحفيين : "أشعر بالذهول لاستخدام الشرطة والمتظاهرين أسلحة نارية".

ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء العنف واستئناف الحوار على الفور. وأكد بان :"هذا التحول المأساوي للأحداث أصابني بالحزن العميق".

كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أندرس فوج راسموسن" الجيش الأوكراني إلى الابتعاد عن هذا الصراع.

وقال "راسموسن": "لا ينبغي للجيش الأوكراني أن يتحرك ضد الشعب الأوكراني … وإذا حدث هذا سيكون للأمر تبعات سلبية شديدة فيما يتصل بعلاقتنا مع السلطات الحاكمة".

و على جانب آخر قال البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أبلغ الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي يوم الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة الذين تثبت مسؤوليتهم عن العنف ضد المحتجين المدنيين في كييف.

وقال بيان أصدره البيت الأبيض أن بايدن دعا الرئيس يانوكوفيتش إلي أن يسحب على الفور جميع قوات الأمن سواء كانت الشرطة أو القناصة أو الجيش أو وحدات شبه عسكرية أو قوات نظامية".

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