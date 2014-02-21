البث الحي
منوعات

نجاة الرئيس الصومالي من هجوم استهدف قصر الرئاسة

21/2/2014

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال إن الرئيس الصومالي لم يصب في الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وقد أعلن مصدر في الشرطة أن تفجير سيارة ملغمة استهدف القصر وأعقبه هجوم مسلحين. وقال شرطي إن سيارة ملغمة صدمت السياج ثم انفجرت. وقد أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم, وقال متحدث باسمها يدعى عبد العزيز أبو مصعب إن من وصفهم بالثوار نفذوا هجوما فدائيا انتحاريا على القصر الرئاسي.

وقال وزير الأمن الوطني الصومالي عبد الكريم حسين جوليد " العشرات من  المهاجمين المسلحين الذين يعتقد أنهم من مقاتلي جماعة الشباب الإسلامية  قتلوا في الاشتباكات بالأسلحة النارية بينما تم القبض على  المهاجمين الآخرين الذين أصيبوا خلال القتال وأن البعض منهم فجروا  أنفسهم". وأكد الوزير الصومالي أنه لم يصب أو يقتل أي مسؤولين حكوميين بارزين.

وقال الموقع الالكتروني لإذاعة (شابيلي) الصومالية إن الهجوم وقع خلال  صلاة الجمعة حيث كان المسؤولون الحكوميون يؤدون الصلاة  في مسجد داخل  مجمع  القصر الرئاسي. وأشارت تقارير أولية إلى أن ما لا يقل عن عشرة من الجنود الحكوميين وستة مسلحين لقوا حتفهم.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)