نجاة الرئيس الصومالي من هجوم استهدف قصر الرئاسة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال إن الرئيس الصومالي لم يصب في الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وقد أعلن مصدر في الشرطة أن تفجير سيارة ملغمة استهدف القصر وأعقبه هجوم مسلحين. وقال شرطي إن سيارة ملغمة صدمت السياج ثم انفجرت. وقد أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم, وقال متحدث باسمها يدعى عبد العزيز أبو مصعب إن من وصفهم بالثوار نفذوا هجوما فدائيا انتحاريا على القصر الرئاسي.

وقال وزير الأمن الوطني الصومالي عبد الكريم حسين جوليد " العشرات من المهاجمين المسلحين الذين يعتقد أنهم من مقاتلي جماعة الشباب الإسلامية قتلوا في الاشتباكات بالأسلحة النارية بينما تم القبض على المهاجمين الآخرين الذين أصيبوا خلال القتال وأن البعض منهم فجروا أنفسهم". وأكد الوزير الصومالي أنه لم يصب أو يقتل أي مسؤولين حكوميين بارزين.

وقال الموقع الالكتروني لإذاعة (شابيلي) الصومالية إن الهجوم وقع خلال صلاة الجمعة حيث كان المسؤولون الحكوميون يؤدون الصلاة في مسجد داخل مجمع القصر الرئاسي. وأشارت تقارير أولية إلى أن ما لا يقل عن عشرة من الجنود الحكوميين وستة مسلحين لقوا حتفهم.