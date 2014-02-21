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مقتل 11 في تحطم طائرة عسكرية ليبية في تونس

21/2/2014

قالت السلطات التونسية إن طائرة عسكرية ليبية تقل على متنها مرضى تحطمت الجمعة قرب العاصمة التونسية وأن كل أفراد الطاقم والركاب وعددهم 11 شخصا قتلوا بسبب عطل في المحرك. 

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الطائرة وهي من طراز(انتونوف) تحطمت حين حاول قائد الطائرة الهبوط في حقل قريب من بلدة قرمبالية التي تقع إلى الجنوب من العاصمة تونس. وقالت وزارة الدفاع التونسية إن ستة من أفراد الطاقم بالإضافة إلى المرضى ومرافقيهم لقوا حتفهم.

كما أعلن راديو (موزاييك أف أم) التونسي أن الطائرة سقطت في حقل بنيانو من منطقة قرمبالية في ولاية نابل  بينما  كانت في طريقها إلى مطار قرطاج  التونسي .

وأضاف الراديو إنه تم نقل  الجثث باتجاه مستشفى شارل نيكول بالعاصمة  للتثبت من هوياتها بعد تفحمها نتيجة اشتعال الطائرة. ويجري حاليا البحث عن الصندوق الأسود لمعرفة أسباب الحادث.

ووفق معلومات أولية فإن قائد الطائرة حاول إنزالها في منطقة خالية من  السكان قرب قرية بعد تعطّل محركاتها واشتعالها.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد محمد الرحموني إن طاقم الطائرة أعلن في أخر اتصال له مع برج المراقبة بمطار قرطاج الدولي عن اشتعال النيران بالمحرك .

وذكر أن عناصر من الجيش تدخلت لتطويق المكان وللمساعدة على البحث والتفتيش، كما حضر طاقم طبي من الصحة العسكرية وعناصر من الحماية المدنية وتم إجلاء كل الجثث.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة عسكرية في شمال إفريقيا في أسبوعين وكانت طائرة نقل عسكرية جزائرية قد ارتطمت بجبل في طقس سيء يوم 11 فبراير/ شباط مما أدى إلى مقتل 77 شخصا في أسوأ كارثة طيران في البلاد في عشر سنوات.

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