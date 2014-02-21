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عباس يلتقي كيري لدفع عملية السلام

21/2/2014

قال مسؤول أمريكي كبير ان وزير الخارجية جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقدا محادثات "بناءة" استمرت أكثر من ساعتين الخميس بخصوص عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي ثاني جلسة بينهما خلال يومين.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه "عباس و كيري ناقشا كل القضايا الأساسية واتفقا على البقاء على اتصال وثيق عبر الهاتف ومن خلال فريقيهما على الأرض في الأيام والأسابيع القادمة".

واستؤنفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 29 يوليو تموز بعد فترة انقطاع لحوالي ثلاث سنوات وقال كيري حينئذ "سيكون هدفنا تحقيق اتفاق الوضع النهائي على مدى الأشهر التسعة المقبلة".

ومع اقتراب أجل هذه المهلة يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قلصوا طموحاتهم فقالوا انهم يحاولون التوصل الى "إطار للمفاوضات" كخطوة أولى على الرغم من أنهم مازالوا يأملون في التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 29 إبريل نيسان.

ويمكن لهذا الإطار رسم الخطوط العريضة لاتفاق لحل النزاع المستمر منذ ستة عقود وتشمل قضاياه الرئيسية الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.

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