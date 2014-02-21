سوريا تحدد موعداً جديداً لإزالة ترسانتها الكيميائية

قال دبلوماسيون الجمعة إن سوريا تقدمت بخطة جديدة لإزالة أسلحتها الكيماوية خلال 100 يوم بعد أن أخفقت في الالتزام بمهلة انقضت في الخامس من فبراير شباط. غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان انجاز المهمة في إطار زمني أضيق.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الجمعة لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها.

فالسلطات السورية لم تلتزم بمهلة حددت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انقضاءها في الخامس من فبراير شباط لإخراج كل الأسلحة الكيماوية والمواد المصنعة لها خارج البلاد لتدميرها.

وقال فيليب هول رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية أمام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية " خطة المئة يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التي تم اطلاعنا عليها ليست كافية " .

وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل نهاية مارس آذار. من جانبها لم تعلق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على الاقتراح السوري.