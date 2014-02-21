روسيا لم توقع على اتفاق الخروج من الأزمة في أوكرانيا

أعلن المفوض الروسي لحقوق الإنسان فلاديمير لوكين الذي أوفده الرئيس فلاديمير بوتين إلى كييف، أن بلاده لم توقّع على اتفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا نظراً لعدم وضوح المشهد، لكنه اعتبر أن عملية المفاوضات إيجابية وينوي مواصلة مهمته في التوسط بين الحكومة والمعارضة في كييف.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لوكين قوله للصحافيين بعد عودته من كييف إنه تعرّف على موقف الشركاء، إلا أن استمرار المفاوضات لا يتوقف على الجانب الروسي، وأشار إلى عدم وضوح المشهد الأوكراني بسبب تطور الوضع بسرعة وتغيّر اللاعبين، مضيفا أنه ليس مفهوماً من الذي سيقوم بتنفيذ الاتفاقات لهذا لم يوقّع على اتفاق تسوية الأزمة.

وأكد لوكين إنه مستعد للعودة إلى كييف لمواصلة المفاوضات بعد توضيح الأمور المذكورة. وقد وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة على اتفاق لوضع حدّ للأزمة في البلاد الجمعة وذلك بحضور موفدي الاتحاد الاوروبي.