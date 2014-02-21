الرئيس الأوكراني والمعارضة يوقعان اتفاقاً لإنهاء الأزمة

وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة على اتفاق لوضع حدّ للأزمة في البلاد الجمعة. وقد وقع على الاتفاق الرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة بحضور موفدي الاتحاد الأوروبي وروسي. وكان يانوكوفيتش أعلن في وقت سابق عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والعودة للعمل بموجب دستور عام 2004 الذي يحدّ من صلاحيات الرئيس بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في وقت سابق الجمعة، أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، والاتحاد الأوروبي و روسيا، لإنهاء أعنف أزمة تشهدها البلاد منذ استقلالها. وقال بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية إن المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة السياسية في البلاد بمشاركة الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة وممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا، انتهت.

وأضاف أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية لتسوية الأزمة بالأحرف الأولى، مرجحاً أن يتم التوقيع على الوثيقة ظهر الجمعة بتوقيت كييف في مقر الرئاسة.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية أعلنت الخميس مقتل أكثر من 75 شخصاً في أعمال العنف في كييف منذ الثلاثاء، وهي أعمال تعتبر الأسوأ منذ حصلت البلاد على استقلالها في العام 1991.

وتشهد كييف أزمة سياسية حادّة، أدّت في الأشهر الماضية إلى سقوط قتلى وجرحى، على خلفية احتجاج المعارضة على رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، مفضّلا بدلاً من ذلك تقارباً مع روسيا.

من جانبه رحّب الاتحاد الأوروبي الجمعة بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، معرباً عن الاستعداد للدعم الكامل من أجل تطبيق الاتفاق، واعتبرها تسوية ضرورية لإطلاق حوار سياسي لا غنى عنه يعد الطريق الديمقراطي والسلمي الوحيد لإنهاء الأزمة التي تسببت بمعاناة كثيرة وإراقة للدماء بين الطرفين.