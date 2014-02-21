البث الحي
منوعات

الاتحاد الأوروبي يقاضي بريطانيا بتهمة تلويث الجو

21/2/2014

اتخذت المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا اتهمت فيه بريطانيا بتجاوز الحد المسوح به في تلويث الهواء بعوادم السيارات مما يجبر المملكة المتحدة على تطبيق قيود أشد صرامة وإلا عوقبت بدفع غرامة عن مشكلة يعرف أنها تسبب الموت المبكر لعشرات الآلاف كل عام.

وجاء في القضية التي رفعت الخميس إن بريطانيا لم تلتزم بالحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي لانبعاث ثاني أكسيد النيتروجين التي تسبب مشاكل في التنفس ومشاكل صحية أخرى، وأعطت المفوضية الأوروبية مهلة للندن شهرين لترد على الاتهام.

وتزيد هذه القضية الضغوط على بريطانيا عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في مايو/ أيار من العام الماضي ووجد أن بريطانيا لا تلتزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجودة الهواء وطلب مشورة محكمة العدل الأوروبية.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة البريطانية إن حكومته تنفق الكثير من الاستثمارات على إجراءات تحسين جودة الهواء مثل شراء حافلات جديدة وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات. وقال في بيان " جودة الهواء تحسنت بشكل ملموس خلال العقود الأخيرة لكن مثل كل الدول الأعضاء فإن الوفاء بالحد المسموح به من ثاني أكسيد النيتروجين ونظرا لازدحام الطرق يشكل تحديا".

ويعتقد أن تلوث الجو في بريطانيا هو أكبر سبب للوفاة بعد التدخين وأنه يتسبب في وفاة نحو 29 ألفا كل عام طبقا لتقديرات مستشاري الحكومة نفسها. 

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)