الأمم المتحدة تدعو إلى استضافة اللاجئين السوريين

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الجمعة دول العالم إلى فتح أبوابها أمام 100 ألف لاجئ سوري إضافي في العامين 2015 و2016. وقالت المفوضية في بيان إنها تدعو دول العالم لتقديم التزامات بهدف توفير إعادة توطين وغيره من أشكال القبول لاستضافة 100 ألف لاجئ سوري إضافي خلال عامي 2015 و2016.

وذكرت أنها كانت قد دعت سابقاً الدول لتوفير إعادة التوطين وغيره من أشكال القبول لـ 30 ألف لاجئ سوري ممن يعدون الأكثر ضعفاً بحلول نهاية 2014. وذكرت أنه حتى تاريخ اليوم، فقد عرض 20 بلداً استضافة ما يزيد عن 18 ألف لاجئ.

وقال المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي في جنيف، إن المفوضية واثقة بأن هذا الهدف سيتحقق بحلول نهاية 2014 من خلال عدد كبير من الطلبات المقدمة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى توقعات المنظمة بأن أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً سيكونون في حاجة إلى إعادة التوطين أو غيره من أشكال القبول الإنسانية.

وذكر المتحدث أن المفوضية وكجزء من الاستجابة لحالات الطوارئ تحث الدول على النظر في عدد من الحلول التي يمكن أن توفر الحماية الآمنة والعاجلة والفعالة لهؤلاء اللاجئين، لافتاً إلى أن مثل هذه الحلول يمكن أن تشمل إعادة التوطين أو القبول الإنساني أو الرعاية الفردية.

وتشير المفوضية إلى وجود ما يزيد عن 2.4 ملايين لاجئ سوري مسجّلين في المنطقة حالياً، بينهم قرابة 932 ألفاً في لبنان، و574 ألفاً في الأردن، و613 ألفاً في تركياً، و223 ألفاً في العراق، و134 ألفاً في مصر.