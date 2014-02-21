أوباما يجتمع مع الدلاي لاما رغم تحذيرات الصين

اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت الجمعة في خطوة تظهر قلق واشنطن ازاء ممارسات الصين فيما يتعلق بحقوق الانسان، وذلك رغم تحذيرات بكين من أن الزيارة " ستضر بشدة " بالعلاقات بين البلدين .

واستغرق الاجتماع حوالي ساعة رغم أن مصوري البيت الابيض لم يروا الدلاي لاما وهو يدخل المجمع أو وهو يخرج منه. وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه " أكد الرئيس دعمه القوي للحفاظ على التقاليد الدينية والثقافية واللغوية الفريدة للتبت وحماية حقوق الإنسان لأبناء التبت في جمهورية الصين الشعبية" .

وأضاف البيان " أكد الرئيس أنه يشجع الحوار المباشر لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة ويشجع حوارا يسفر عن نتائج إيجابية للصين ولأبناء التبت" .

ونقل البيت الأبيض أيضا عن أوباما قوله انه لا يؤيد استقلال التبت عن الصين وهو ما أكد الدلاي لاما أنه لا يسعى اليه.

و يعتبر هذا ثالث اجتماع بين أوباما والدلاي لاما الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يصفه البيت الابيض بأنه " زعيم ديني وثقافي يحظى باحترام دولي " .

وفي خطوة تنم عن تنازل صغير للحد من غضب الصينيين انعقد اللقاء في قاعة الخرائط بالبيت الابيض وهي قاعة تحمل أهمية تاريخية لكنها ليست بقدر أهمية المكتب البيضاوي.