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وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن تسليح الشرطة بأسلحة قتالية

20/2/2014

قال القائم بأعمال وزير الداخلية في أوكرانيا الخميس بعد يومين من القتال الشرس في شوارع كييف الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً أنه تم تسليح قوات الشرطة الأوكرانية بأسلحة قتالية.

وبعد مواجهة استمرت عدة أشهر بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتغيير النظام اندلعت أعمال عنف جديدة هذا الأسبوع وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب روسيا والغرب لاستعادة السيطرة على الموقف.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية فيتالي زخارشينكو في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني "وقعت أمراً وتم تسليم الشرطة أسلحة قتالية سيتم استخدامها طبقاً للقانون".

وأظهرت لقطات تلفزيونية هذا الأسبوع قوات الشرطة تطلق النار من أسلحة الية وظهر شخص مسلح من المعارضة في لقطات أخرى يرتدي خوذة وهو يطلق النار من وراء شجرة , وحث زخارشينكو المحتجين على تسليم أسلحتهم ودعا زعماء المعارضة إلى إدانة الأعمال المتطرفة.

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