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نواز شريف يقرر شن هجمات جوية ضد طالبان باكستان

20/2/2014

قتل 40 شخصا على الأقل في قصف جوي لمقاتلات باكستانية على عدة مواقع يعتقد بأنها مخابئ للمتشددين في منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان, وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء نواز شريف " أن الأخير أذن الليلة الماضية بشن هذه الهجمات كخيار وحيد لتلقين طالبان درسا كما ورد على لسان نواز شريف.

وتأتي الغارات التي نفذت صباح اليوم الخميس بعد ساعات من إعلان  الجيش الباكستاني ن مقاتلي طالبان قتلوا أكثر من 100 جندي في الأشهر الخمسة الماضية في اعتراف نادر بسقوط عدد كبير من القتلى.

وانهارت محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان باكستان عندما أعلن جناح يتبع للحركة في منطقة مهمند وتولى شريف السلطة العام الماضي بوعد بتحقيق السلام مع طالبان وسعى لإجراء محادثات مع الحركة المتشددة.

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