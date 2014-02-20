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ليبيا تنتخب لجنة صياغة الدستور وسط توترات سياسية

20/2/2014

توجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع الخميس" 20 فبراير- شباط" لانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد تتكون من 60 عضوا ويكون أمامها 120 يوماً لوضع دستور جديد للبلاد.

وسيقسم أعضاء اللجنة بالتساوي على مناطق ليبيا الثلاث وهي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب , ويشبه هذا النموذج اللجنة التي صاغت دستور ليبيا قبل القذافي عندما نالت البلاد استقلالها عام 1951.

ويتعين على أعضاء لجنة صياغة الدستور أن يأخذوا في الاعتبار الخصومات السياسية والقبلية ودعوات الحكم الذاتي في شرق البلاد عند اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم في ليبيا وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

وقال أحد المنتخبين الذي أدلى بصوته في بنغازي انه جاء ليشارك بدافع من الوفاء لدماء "الشهداء" و"من أجل مباديء ثورة 17 فبراير".

وأضاف "هذه نقطة البداية للديمقراطية والحرية وهذا ما جئنا من أجله" وليبيا بحاجة ماسة الى حكومة فاعلة ونظام حكم لتتمكن من التركيز على إعادة الإعمار ومعالجة الانقسامات التي حدثت بعد حرب2011 التي أطاحت بالقذافي.

وقال ناخب آخر بعد ان أدلى بصوته في طرابلس "أنا شاركت في بناء وطني بانتخابي لعضو أعتقد أنه الافضل كي يمثلني في لجنة أو ما يسمى بهيئة صياغة الدستور وهو أول دستور لليبيا بعد انبلاج ثورة 17 فبراير".

وسئم كثير من الليبيين من الميليشيات, ولا توجد لديهم ثقة تذكر في المؤسسات السياسية بعد أربعة عقود من حكم الفرد.

وتلاقي حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات خلال سعيها لفرض سلطتها وكبح جماح الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها احتفظت بأسلحتها لتلعب دورا سياسياً.

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