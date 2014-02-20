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فيسبوك تنوي شراء واتس اب لخدمة الرسائل

20/2/2014

قالت فيسبوك إنها ستشتري شركة واتس اب لخدمة الرسائل على الهواتف النقالة مقابل 19 مليار دولار نقدا، وعن طريق مبادلة أسهم في صفقة تاريخية تسعى من خلالها فيسبوك إلى تعزيز شعبيتها خصوصا بين الشباب.

وتشمل الصفقة 4 مليارات دولار نقدا، وحوالي 12 مليار دولار في صورة أسهم، وثلاثة مليارات دولار على شكل أسهم مقيدة تقدم على مدى عدة سنوات.

وتزيد قيمة واتس اب في هذه الصفقة عن قيمة ما جمعته فيسبوك في الطرح الأولي العام لأسهمها. وتؤكد رغبة شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في كسب سوق الرسائل.    

وتمثل واتس اب، التي أسسها مهاجر أوكراني لم يكمل دراسته الجامعية هو جان كوم وبرايان أكتون خريج جامعة ستانفورد، قصة نجاح خيالية. إذ تمكنت من جذب 450 مليون مستخدم على مستوى العالم في خمس سنوات. ويزيد العدد بنحو مليون مستخدم يوميا. 

أما مارك زوكربرج الذي أبرم صفقة قيمتها مليار دولار لشراء خدمة نشر الصور انستغرام في عطلة نهاية أسبوع في منتصف عام 2012، فقد كشف أنه اقترح صفقة واتس اب أثناء عشاء مع كوم.

وتتيح الصفقة لموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) دخول مستخدمين جدد منهم المراهقين الذين يفضلون واتس اب التي تضخم حجمها مع تزايد الاقبال على خدمة رسائل المحمول.

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