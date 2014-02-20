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تأجيل محاكمة صحفيي الجزيرة بمصر

20/2/2014

تأجلت إلى الخامس من مارس المقبل محاكمة ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة هم بيتر غريستي من أستراليا ومحمد فهمي وباهر محمد الذين اعتقلوا في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صحفيي الجزيرة أنكروا الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة في أولى جلسات المحاكمة الخميس. ويواجه الثلاثة تهما بينها الانتماء إلى "منظمة إرهابية" ونشر أكاذيب تضر بالأمن الوطني. لكن شبكة الجزيرة وصفت الاتهامات بأنها من دون أساس.

كما يحاكم في القضية غيابيا ستة صحفيين آخرين بقناة الجزيرة إضافة إلى ستة من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.وقال أحد الشهود إن الصحفيين مثلوا في قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بجانب خمسة آخرين من المتهمين في القضية.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية خلية الماريوت نسبة إلى فندق ماريوت في القاهرة الذي قالت السلطات إن المتهمين اتخذوا من جناحين فيه مقرا لعملهم.

وبحسب مصدر قضائي قال ممثل النيابة العامة في الجلسة " إن المتهمين أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة"، وأضاف "كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة".

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القضية قائلة "إن السلطات تفرض قيودا على حرية التعبير". فيما قال جو ستورك نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط "يجب ألا يتعرض الصحفيون لخطر قضاء سنوات في سجن مصري لمجرد أنهم يؤدون عملهم"، وأضاف "محاكمة هؤلاء الصحفيين لمجرد أنهم تكلموا مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين تبين السرعة التي تتبخر بها حرية المعارضة في مصر".

وحضر الجلسة دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون وآخرون من كندا وأستراليا بالإضافة إلى أقارب للمتهمين الذين يحاكمون بمعهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة في جنوب العاصمة.

وقال متهمون آخرون للصحفيين خلال رفع الجلسة قبل إصدار قرار التأجيل إنهم يتعرضون لمعاملة سيئة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية التي تدير السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى.

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