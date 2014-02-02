36% من أصوات الناخبين البريطانيين لحزب العمال

أظهر استطلاع جديد للرأي الأحد، أن حزب العمّال البريطاني المعارض يتقدّم بفارق 7 نقاط على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ومنح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (أوبنيوم) لصحيفة (أوبزيرفر)، حزب العمّال 36% من أصوات الناخبين البريطانيين، وحزب المحافظين 29%، وشريكه في الحكومة الائتلافية حزب الديمقراطيين الأحرار 8%، وحزب الاستقلال المعارض 17%.

وقال إن كاميرون واصل التمتّع برصيد شخصي أفضل بكثير من زعيم حزب العمّال، إد ميليباند، وسجّل تصنيفه الصافي بعد حساب نسبة المؤيدين والمعارضين لأدائه (ـ 14%)، بالمقارنة مع (ـ 24%) لميليباند، و(ـ 49%) لنائبه زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ.

وأضاف الاستطلاع أن 32% من الناخبين البريطانيين حمّلوا الهجرة مسؤولية نقص المساكن بأسعار معقولة في بلادهم، و17% البلديات لبيعها المنازل التي تملكها للقطاع الخاص، و15% فشل حكومة بلادهم في بناء ما يكفي من المنازل الجديدة.

ووجد أن الناخبين البريطانيين دعموا بقوة استخدام النظام الضريبي لردع الأجانب من الإقبال على شراء العقارات في العاصمة لندن، وبمعدّل 58% من المؤيدين مقابل 8% فقط من المعارضين.

وفي موازاة ذلك، أظهر استطلاع آخر للرأي أن حزب العمّال يتقدّم بفارق نقطتين فقط على حزب المحافظين بحصوله على 33% من أصوات الناخبين مقابل 31%، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 15%، وحزب الاستقلال على 11%.

وقال إن حزب المحافظين ما زال يتقدّم بفارق كبير على حزب العمّال بشأن إدارة الاقتصاد، ومنح 33% من الناخبين البريطانيين ثقتهم لكاميرون ووزير الخزانة (المالية) في حكومته، جورج أوزبورن، لتقديم خطة مسؤولة لتحفيز الاقتصاد، فيما منح 21% هذه الثقة لزعيم حزب العمّال ميليباند ووزير الخزانة في حكومة الظل لحزبه إد بولز.