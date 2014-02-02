يمنيون يخطفون ألمانياً مقابل الإفراج عن أقاربهم

قال رجال قبائل يمنيون الأحد أنهم خطفوا ألمانيا للضغط على الحكومة اليمنية من أجل الإفراج عن اثنين من أقاربهم. واتصل رجال قبائل هاتفيا بصحفيين لإبلاغهم أن الألماني الذي خطف في صنعاء يوم الجمعة و يحتجزونه في محافظة مأرب وسط اليمن، وأضافوا أنهم يطالبون بالإفراج عن اثنين من أقاربهم يقولون إنهما احتجزا دون توجيه أي تهم إليهما.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الخارجية أبو بكر القربي أطلع القائم بالأعمال في السفارة الألمانية على جهود الحكومة لضمان اطلاق سراح الرهينة بسلام ومحاكمة خاطفيه. وقالت الوكالة أن وزير الخارجية عبر عن أسفه لهذه التصرفات التي تسيء لليمنيين وتضر بسمعة ومصلحة اليمن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية " نحن على علم بهذه الأخبار كما جرى ابلاغ قوة مهام الطوارئ، ونحاول بالتعاون مع السفارة في صنعاء والسلطات اليمنية حل هذا الأمر".

ويشيع خطف الأجانب في اليمن وكثيرا ما تنتهي جرائم الخطف بشكل سلمي بالإفراج عن الرهائن دون أن يلحق بهم ضرر.

ويواجه اليمن منذ ثلاث سنوات فوضى سياسية وعدم استقرار أمني بدأت باحتجاجات حاشدة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لإنهاء حكمه الذي استمر 33 عاما.