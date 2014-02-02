البث الحي
منوعات

يمنيون يخطفون ألمانياً مقابل الإفراج عن أقاربهم

2/2/2014

قال رجال قبائل يمنيون الأحد أنهم خطفوا ألمانيا للضغط على الحكومة اليمنية من أجل الإفراج عن اثنين من أقاربهم.  واتصل رجال قبائل هاتفيا بصحفيين لإبلاغهم أن الألماني الذي خطف في صنعاء يوم الجمعة و يحتجزونه في محافظة مأرب وسط اليمن، وأضافوا أنهم يطالبون بالإفراج عن اثنين من أقاربهم يقولون إنهما احتجزا دون توجيه أي تهم إليهما.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الخارجية أبو بكر القربي أطلع القائم بالأعمال في السفارة الألمانية على جهود الحكومة لضمان اطلاق سراح الرهينة بسلام ومحاكمة خاطفيه. وقالت الوكالة أن  وزير الخارجية عبر عن أسفه لهذه التصرفات التي تسيء لليمنيين وتضر بسمعة ومصلحة اليمن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية  " نحن على علم بهذه الأخبار كما جرى ابلاغ قوة مهام الطوارئ، ونحاول بالتعاون مع السفارة في صنعاء والسلطات اليمنية حل هذا الأمر".

ويشيع خطف الأجانب في اليمن وكثيرا ما تنتهي جرائم الخطف بشكل سلمي بالإفراج عن الرهائن دون أن يلحق بهم ضرر.

ويواجه اليمن منذ ثلاث سنوات فوضى سياسية وعدم استقرار أمني بدأت باحتجاجات حاشدة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لإنهاء حكمه الذي استمر 33 عاما.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

أرمينيا تخرق الاتفاق وتحمّل روسيا مسؤولية فشلها في نزاع كاراباخ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)